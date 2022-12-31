عاجل.. المغرب يمنع دخول القادمين من الصين للبلاد بسبب كورونا

أعلنت وزارة الخارجية المغربية، اليوم، منع دخول جميع القادمين من الصين بسبب تزايد إصابات كورونا هناك.

ووفق صحيفة “هسبريس”، فقد أفادت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج أن المملكة المغربية تابعت عن كثب، خلال الأسابيع الأخيرة، تطور جائحة كوفيد بجمهورية الصين الشعبية.

وجاء في بيان عن الوزارة بأنه على ضوء تطور الوضعية والاتصالات المنتظمة والمباشرة مع الصين، وقصد تفادي موجة جديدة من العدوى بالمغرب وكل تداعياتها، قررت السلطات المغربية منع جميع المسافرين القادمين من الصين، أيا كانت جنسيتهم، من الولوج إلى تراب المملكة.

وشدد مصدر مسؤول على أن “هذا الإجراء سيتم تطبيقه ابتداء من يوم 3 يناير 2023 حتى إشعار آخر”.

ووفق البيان، هذا الإجراء الاستثنائي لا يؤثر بأي حال من الأحوال على الصداقة المتينة بين الشعبين، والشراكة الاستراتيجية بين البلدين التي تظل المملكة متشبثة بها بقوة.