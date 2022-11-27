المنتخب السعودي يتلقى بشرى سارة قبل مواجهة المكسيك

تلقى المنتخب السعودي لكرة القدم، بشرى سارة قبل مقابلة نظيره المكسيكي يوم الأربعاء المقبل، حيث يبحث رينارد ورجاله عن الثلاث نقاط من أجل التأهل إلى الدور الثاني ببطولة كأس العالم قطر 2022.

ووصل المنتخب السعودي أخبار سارة بأن ياسر الشهراني قد أجرى عملية جراحية اليوم الأحد لعظام الوجه، وقد تكللت بالنجاح، حيث تعرض نجم الأخضر للإصابة الخطــــــيرة، في مباراة الأرجنتين التي انتهت بفوز الصقور.

وكان قد أجرى الشهراني عملية جراحية في البنكرياس، بعد أن أمر ولي العهد بنقله عبر طائرة خاصة من الدوحة “العاصمة القطرية” إلى الرياض، من أجل معالجته بشكل سريع، حيث زادت التكهنات حول انتهاء مسيرته.

وخسر منتخبنا الوطني بهدفين دون رد ضد نظيره البولندي في الجولة الثانية بدور المجموعات في بطولة كأس العالم قطر 2022، حيث يبحث عن الفوز ضد المكسيك للتأهل مباشرة للدور الثاني بـ بطولة كأس العالم.

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