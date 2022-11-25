عاجل.. المنتخب السعودي يتلقى صدمة قوية بسبب 6 من نجومه

يواجه نجم نادي الهلال سالم الدوسري وخمسة نجوم من المنتخب السعودي الأول لخطر الإيقاف في مونديال “قطر 2022″، إذا حصلوا على إنذار ثاني في مواجهة بولندا التي ستقام غدًا السبت في ثاني جولات مجموعات كأس العالم.

وبدأ المنتخب الوطني كأس العالم بفوز تاريخي 2-1 على الأرجنتين في المجموعة الثالثة، وتستعد السعودية، غدا السبت، لمباراة مهمة ضد بولندا في دور المجموعات.

ويدخل السعودي في مواجهة مع منافسه البولندي، حيث يعاني من خطر “الإيقاف” في الجولة الثالثة أمام المكسيك مهددا نجومه الستة وأهمهم سالم الدوسري، وعبد الله المالكي وعلي براحيي وسعود عبد الحميد ونواف العابد وحارس المرمى محمد عويس.

على هذه الخلفية، أكد الفيفا أنه إذا تلقى أي لاعب أو مسؤول تحذيرين في مباراتين مختلفتين في كأس العالم 2022، فسيتم إيقافهما في مباراة واحدة، وبعد ربع النهائي، يتم إخلاء جميع التحذيرات التي يتلقاها اللاعبون والمسؤولون من كأس العالم.