عاجل.. المنتخب السعودي يتلقى صدمة قوية بعد الفوز على الأرجنتين

انتهت مباراة السعودية والأرجنتين بفوز الأخضر بهدفين مقابل هدف، ليفتتح الصقور مشوارهم في مونديال العالم بفوز تاريخي على راقصي التانجو بفوز تاريخي في مونديال قطر 2022، بـ الجولة الافتتاحية لـ المجموعات.

وحقق الأخضر أول ثلاث نقاط في المجموعة الثالثة، وينتظر نتيجة مباراة بولندا والمكسيك التي ستنطلق في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية، حيث تمكن من تحقيق فوز مستحق على التانجو.

إصابة في صفوف الأخضر

وكشف المدير الفني لـ “المنتخب السعودي”، صدمة كبيرة لـ الشارع الرياضي، والتي تُفــيد بتجدد إصابة سلمان الفرج، وعدم استكماله لـ “مونديال العالم 2022″، حيث خرج اللاعب مُصابًا خلال الشوط الأول من مباراة الأرجنتين والأخضر.

وداخل الفرج في نوبة بكاء شديدة بعد استبداله بين الشوطين، حيث قام الفرنسي هيـــــرفي رينارد بتقديم الدعم لنجم الأخضر، ومساندته معنويًا خاصة بعد علمه أنه لن يكون قادر على التواجد ضمن صفوف الفريق في كأس العالم.

ملخص مباراة الأخضر و التانجو”

وسجل الدولى الأرجنتيني ليوينل ميسي الهدف الأول في شباك السعودية، بعد مرور 10 دقائق من انطلاق المباراة على استاد لوسيل في العاصمة القطرية الدوحة، حيث جاء الهدف بعد حـــصول التانجو على ركلة جزاء.

وأحرز صالح الشهري، هدف التعديل في مرمى منتخب الأرجنتين بعد انطلاق الشوط الثاني بـ 3 دقائق، من تمريرة من منتصف الملعب سددها مباشرة في المرمى، وسط دعم من قبل مشـــجعى الأخضر في مدرجات استاد لوسيل.

وأضاف سالم الدوسري نجم المنتخب السعودي لكرة القدم، هدف التقدم في مرمى منتخب الأرجنتين في الدقيقة الـ 53، بعد صاروخية من خارج منطقة الجزاء، سكنت شباك راقصي التانجو لتعلن عن ثاني أهداف الأخضر في مونديال العالم 2022.