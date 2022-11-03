عاجل.. النصر قد يُشارك في دوري الأبطال بفرمان من الاتحاد الآسيوي ولكن!

أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، اليوم الخميس، رسميًا، عن تصنيف الدوريات المحلية في القارة، حيث قام بتحديد مقاعد كل دولة البطولة القارية، وعلى رأسها المسابقة الأضخم وهي دوري أبطال آسيا.

تصنيف الاتحاد الآسيوي

وحدد الاتحاد الآسيوي التصنيف، حيث ذكر مقاعد الدول في البطولات القارية، وجاءت المملكة العربية السعودية في الصدارة متفوقة على جميع الدوريات الأخرى داخل القارة، وتفـــوقت أندية المملكة بشكل لافت.

وحل نادي الهلال، بطل دوري المحترفين السعودي خلال الموسم الماضي، في المركز الأول حيث حجز المقعد الأول، فيما حجز الفيحاء المركز الثاني للأندية، بصفته حامل لقب كأس خادم الحرمين الشريفين، ليحسموا مقعدين للسعودية، في بطولة دوري أبطال آسيا 2023-2024.

وتصدر الدوري السعودي للمحترفين تصنيف الاتحاد القاري لكرة القدم، برصيد 100 نقطة، متفوقًا على المسابقة اليابانية، التي حلت فيب المركز الثاني، بـرصيد 95.940 نقطة، والدوري الكوري الجنوبي، برصيد 85.143 نقطة.

النصر يقترب من المشاركة

وقدم تصنيف الاتحاد القاري؛ بشرى سارة لأندية النصر والهلال، خاصة بعد النتائج المميزة التي قدمها الهلال في دوري أبطال آسيا، الذي توج بنسختين أخرهم العام الماضي، فيما تأهل النصر إلى نصف النهائي عام 2020.

ووفقًا لهذا التصنيف الصادر من الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، يضمن ذلك للسعودي 4 مقاعد في دوري أبطال آسيا 2023-2024، ما يسهل من مهمة النصر والاتحاد والشباب، في حجز آخر مقعدين، بعد حسم الهلال والفيحاء.

توقف المسابقات المحلية

وتتوقف المسابقات المحلية في المملكة العربية السعودية، بسبب مشاركة الأخضر في كأس العالم قطر 2022، حيث يستعد هيرفي رينارد، ورجاله إلى المونديال ولذه السبب توقف دوري روشن مبكرًا.

ومن المقرر، أن تعود المسابقات المحلية، في 15 ديسمبر القادم؛ حيث ينتظر الأندية السعودية، موسم مزدحم بالمباريات الموسم المقبل، سواء في دوري روشن للمحترفين وكأس خادم الحرمين الشريفين وأبطال آسيا، بالإضافة إلى مشاركات الأخضر، في كأسي الخليج وآسيا.

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