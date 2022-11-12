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عاجل.. النصر يتلقى صدمة قوية بسبب نجمه ورينارد

صورة wafaa elshahat wafaa elshahat أرسل بريدا إلكترونيا 12 نوفمبر 2022 - 1:07 مساءً
المناطق_ وفاء الشحات

قرر الفرنسي هيرفي رينارد، المدير الفني لمنتخب السعودية الأول لكرة القدم،استبعاد نجم النصر عبدالرحمن غريب، من قائمة الصقور الخضراء المشاركة في مونديال قطر 2022، وذلك دون إبداء سبب لـ استبعاده.

سبب حقيقي صادم

وأثار قرار المدرب الفرنسي دهشة الشارع الرياضي في السعودية، خلال الفترة القليلة الماضية، كون عبد الرحمن غريب ضمن العناصر المُميزة في المنتخب، ولكن قرار استبعاده كان مفاجئ جدًا بسبب تألقه مع النصر ومن قبله الأهلي.

وبدأ الجميع يبحث عن السبب الرئيسي لـ استبعاد عبد الرحمن غريب نجم النصر، عن بطولة كأس العام 2022، التي تستضيفها العامصة القطرية الدوحة التي من المقرر إنطلاقها من 20 نوفــمبر حتى 18 ديسمبر.

صدمة كبيرة لـ النصر

وفجر عناد الرشيد، الإعلامي الرياضي السبب الحقيقي وراء استبعاد عبد الرحمن غريب من قائمة الصقور الخضراء، استعدادًا لمونديال قطر 2022، حيث تقع السعودية في المجموعة الثالثة التي تضم كلاًا من الأرجنتين والمكسيك وبولندا.

وكتب الرشيد عبر حسابه الشخصي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، أن استبعاد غريب، ليس لأسباب فنية، بعد الانتقال إلى النصر؛ كما يعتقد البعض، وإنما جاء بسبب غضب رينارد من تصرفات اللاعب مع فريقه الأهلي للانتقال للنصر.

سلوك غير احترافي

وأضاف، أن الفرنسي هيرفي رينارد يرى أن تغيب عبد الرحمن غريب عن صفوف الأهلي من أجل الانتقال للنصر كان تصرف غير إحترافي من قبل اللاعب، مُشددًا أن اللاعب يدفع اليوم ثمن توجيهات وكيله؛ قائلًا: “التصرفات الغير احترافية، تدمّر أي موهبة”.

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صورة wafaa elshahat wafaa elshahat أرسل بريدا إلكترونيا 12 نوفمبر 2022 - 1:07 مساءً
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