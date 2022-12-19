النصر يحسم صفقة قوية من نادي باريس سان جيرمان

أبرم مجلس إدارة نادي النصر برئاسة مسلي آل معمر، صفقتين كبيرتين مساء الإثنين، حيث عمل مع لجنته على دعم فريق النصر الأول لكرة القدم، كذلك جميع الألعاب الرياضية من خلال صفقات كبيرة.

بالإضافة إلى الصفقة المتعلقة بقلعة العالمي؛ الأسطورة البرتغالي كريستيانو رونالدو والمهاجم الهولندي ممفيس ديباي، وفي هذا السياق، وقعت حكومة النصراوي على لينا بوســـــاها، نجمة المنتخب الفرنسي وباريس سان جيرمان.

دعم مجموعات الفتيات، وفي كرة السلة قرر مجلس إدارة نادي النصر التعاقد مع النجم الأمريكي العظيم كين براون، ويحتل أول فريق كرة قدم لنادي النصــــر صدارة ترتـــيب روشن لـ الدوري السعودي للمحترفين 2022-2023 برصيد 22 نقطة.

ويذكر أن نادي النصر يستعد لمواجهة المحاكمة الأربعاء المقبل في دور الـ16 لكأس خادم الحرمين الشريفين.

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