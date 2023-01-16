عاجل.. النصر يُفاوض نجم باريس سان جيرمان.. ورنالدو يحسم الصفقة

يريد الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر التعاقد مع حارس مرمى، بعد إصابة حارس مرماه الكولومبي دافيد أوسبينا في لقاء الفريق أمام الشباب، حيث تعرض إلى إصابة في الكتف، من المقرر أن تجعله يغيب لفترة طويلة.

حارس عالمي للنصر

ووفقًا لصحيفة “ماركا الإسبانية”، إن الفرنسي رودي جارسيا المدير الفني للفريق، طلب التعاقد مع حارس مرمى لتعويض غياب الكولومبي ديفيد أوسبينا، بعد تعرضه للإصابة في مواجهة الشــباب الماضية بالدوري.

وأضافت، أن أن كيلور نافاس هو خيار النصر الأول، خاصة وأن الحارس قادم إلى الممـــلكة العربية السعودية، من أجل المباراة المرتقبة بين باريس سان جيرمان ونجوم النصر والهـــلال، يوم الخميس المقبل.

وأكدت الصحيفة، أن النـصر سيحاول استغلال وجود كيلور نافاس في السعودية من أجل حسم الصفقة، فيما أوضحت أن حارس الوحدة منير المحمدي هو بديل الكوستاريكي في حال فشلت إدارة النصر في التعاقد.

الحديث مع رونالدو

فيما كشف الصحفي الإيطالي نيكولو شيرا، أن النصر قدم عرضًا إلى كليور نافاس، حارس مرمى باريس سان جيرمان الفرنسي بعقد يمتد لـ 3 سنوات، واللاعب تحدث مع رونالدو من اجل الاطلاع على مشروع العالمي قبل الاتفاق رسميًا.

اقرأ ايضًا