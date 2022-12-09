عاجل.. الهلال مهدد بالاستبعاد من مونديال الأندية

أصبح فريق كرة القدم الأول لنادي الهلال مُهدد بـ “الاستبعاد” من مونديال الأندية 2022، حيث حدد الفيفا شهر فبراير من العام المقبل “موعدا مؤقتا” لـ “إقامة مباريات كأس العالم لـ لأندية”، بعد انتهاء فعاليات مونديال المنتخبات.

وتم تأجيل كأس العالم للأندية، بسبب الانشغال بكأس العالم لمنتخبات “قطر 2022″، ولكن هناك مشكلة قائمة وهي أن بطولة دوري أبطال آسيا 2022، مازالت قائمة وسوف يتم استكمالها في شهر فبراير وحتى مايو من العام المقبل.

ويبحث الاتحاد الدولي عن خيارين للتمثيل الآسيوي في بطولة العالم للأندية المقبلة، وبحـــــسب صحيفة الاتحاد الرياضية الإماراتية، أن أحد الخيارين كان، استبعاد فريق الهلال الأول لكرة القدم من المنافسة، وذلك سيكون بمثابة صدمة كبيرة.

وجاءت الخيارات على النحو التالي: “ترشيح الهلال، ممثلًا عن الـــــقارة، بكأس العالم لـ لأندية 2022؛ باعتباره بطل النسخة الأخيرة، وإقامة قرعة بين الهلال، ووصيفه في النسخة الأخيرة من دوري أبطال آسيا، لتحديد ممثل القارة”.