الهلال يخسر خدمات نجمه ضد النصر

ضربة موجهة في صفوف الهلال“، تقلى الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم صدمة ثقيلة ، قبل مباراة الديربي أمام النصر، حيث يستعد الزعيم لمواجهة العالمي ضمن منافسات دوري روشن السعودي للمحترفين.

ومن المقرر، أن يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر لمواجهة الهلال ضمن منافســـات ديربي الرياض على ملعب مرسول بارك غدًا الاثنين عند الساعة الثامنة والنصف مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية.

ماريجا خارج الحسابات

ووفقًا لـ “صحيفة الرياضية”، أن المالي موسى ماريجا، جناح الفريق الأول لكرة القدم بنــــــادي الهلال، سيكون خارج حسابات الجهاز الفني، في مباراة الديربي أمام النصر؛ وذلك لعدم اكتمال جاهزيته.

ويعتبر ماريجا عنصرًا أساسيًا في قائمة الهلال، خلال المباريات التسع الماضية في مسابقة دوري روشن السعودي، حيث أحرز 4 أهداف في فرق “الخليج، الفيحاء، الوحدة، الشباب”، ويحتل الزعيم المركز الثالث برصيد 20 نقطة، والنصر في الصدارة بـ 22 نقطة.

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