الهلال يخسر “ماريجا” قبل مواجهة الرائد في الدوري

أعلن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال غياب المهاجم المالي موسى ماريغا عن لقــــاء الزعيم المؤجل من الجولة الـ9 ضد الرائد، المُقرر له يوم غدٍ الثلاثاء، وذلك ضمن دوري روشن السعودي للمحترفين.

غياب نجم الهلال

وكشف نادي الهلال، أن غياب موسى ماريجا عن الفريق الأول لكرة القدم جاء نــظراً لـ ظروفه العائلية ومرافقة زوجته في أحد مستشفيات الرياض، وبالتالي سيخسر الأرزق، خدمات نجمه غدًا، ضد فريق الرائد.

واختتم الفريق الأول للهلال تحضيراته الميدانية استعدادًا لمواجهة “الرائد” عصر اليوم، وبدأ المران بتدريبات متنوعة باستخدام الكرة، ثم شرح المدير الفني “رامون دياز” عددا من الجمل التكتيكية على كامل الملعب.

تأهيل ثلاثي الهلال

فيما وواصل ثلاثي الهلال سلمان الفرج، ومحمد البريك، وأوديون إيجالو، وبرامجهم العلاجية والتأهيلية، كما ستغادر بعثة فريق الهلال مساء اليوم إلى “بريدة”: تأهبا لخوض مواجهة الرائد مساء يوم غدٍ .

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