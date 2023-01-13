عاجل.. الهلال يواجه الوداد بكأس العالم للأندية

أسفرت قرعة كأس العالم للأندية التي أقيمت في أكاديمية محمد السادس لكرة القدم، بمدينة الرباط المغربية، عصر اليوم الجمعة.

ويُشارك الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال في كأس العالم للأندية للمرة الثالثة في تاريخه، ذلك نظرًا لعدم تحديد بطل دوري أبطال آسيا 2022.

وتستضيف المملكة المغربية، البطولة العالمية، من 1 إلى 11 فبراير 2023؛ وذلك بمشـــاركة 7 أندية؛ على النحو التالي: “الهلال، الوداد المغربي، الأهلي المصري، ريال مدريد الإسباني، فلامنجو البرازيلي، سياتل ساوندرز الأمريكي، وأوكلاند سيتي النيوزيلندي”.

ووفقًا لـ “قرعة كأس العالم للأندية 2022″، من المقرر أن يواجه الفريق الأول لكرة القدم لنادي الهلال، في دور ربع النهائي؛ نظيره الوداد المغربي بطل أفريقيا، وفريق البلد المسضيف للبطولة العالمية.

قرعة كأس العالم للأندية

“الدور الأول”، تكون المباراة الأولى بين الأهلي وأوكلاند سيتي، والدور الثاني”، المباراة الثانية، بين سياتل ساوندرز والفائز من “مباراة الأهلي وأوكلاند سيتي”، والمباراة الثالثة: الوداد الرياضي والهلال.

“نصف النهائي”، المباراة الرابعة تكون بين ريال مدريد والفائز من “الأهلي وأوكلاند سيتي وسياتل ساوندرز”، و المباراة الخامسة تكون بين فلامنجو والفائز من “الوداد والهلال”.

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