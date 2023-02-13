عاجل | الهلال يُربك حسابات ميسي بـ 3 امتيازات جديدة.. وقرار مفاجئ من اللاعب

يواصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال سعيه لتأمين توقيع أسطورة كرة القدم الأرجنـــتيني ليونيل ميسي، نجم باريس سان جيرمان الفرنسي، والتفوق على جميع المنافسين بسوق الانتقالات الصيف المقبل.

الرقم الأخير لراتب ميسي

كشفت صحيفة “سبورتس فايندنج” الأمريكية أن ليونيل ميسي لم يقترب بعد بشكل كامل من الذهاب إلى الولايات المتحدة للعب مع إنتر ميامي خاصة بعد أن قدم الهلال عرضا بقيمة تبلغ حوالي 500 مليون دولار بما يعادل ملياري ريال سعودي.

وأوضحت، أن العرض الذي قُدم للأرجنتيني يمتد لموسمين لا يزال قيد المناقشة، وإذا قبل ميـــسي عرض نادي الهلال، فسيكون داعمًا لملف المملكة العربية السعودية لاستضافة كأس العالم 2030، فضلًا عن تلقيه راتب أعلى من رونالدو مع النصر، حيث أعاد الأرجنتيني إلى التفكير في الصفقة من جديد، ومن المنتظر أن يحسم قراره النهائي خلال الفترة المقبلة.

جدير بالذكر، أن ميسي يمتلك حلمًا بالعودة إلى الأرجنتين واللعب لفريق نيول أولد بويز الذي بدأ خلاله مسيرته ولكن يبدو وأن خطط الأرجنتيني على وشك التغير تمامًا، فيما يحاول نادي باريس سان جيرمان تجديد تعاقد اللاعب.

اقرأ أيضًا