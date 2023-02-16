عاجل.. بشرى سارة لـ “الهلال” قبل مواجهة شباب الأهلي

كشفت تقارير صحفية، اليوم الخميس، عن مفاجأة سعيدة لجماهير الهلال، حيث سيواجه الفريق الأول أهلي دبي في دوري أبطال آسيا، ولكن قبل عودة الفريق للدفاع لقبه في دوري الأبطال، فإن ثلاثي الزعيم جاهز للمواجهة المرتقبة.

في إطار دور ال16 من بطولة آسيا لكرة القدم 2022، يستعد فريق الهلال لكرة القدم لمواجهة شباب الأهلي على ملعب الجنوب بقطر يوم الإثنين المقبل في تمام الساعة 8 مساءً، وذلك بتوقيت المملكة والسابعة بتوقيت القاهرة.

قالت صحيفة الرياض، اليوم الأربعاء، إن قائد الفريق سلمان الفرج والمدافعون محمد البريك وحمد اليامي شاركوا في التدريبات الجماعية لفريق الهلال، وأن الثلاثي على استعداد لمواجهة عملاق الدوري الإماراتي ليلة الإثنين المقبل.

من جهة أخرى، البيروفي أندريه كاريلو عانى من ألم في القدم حيث خضع لجلسة علاجية، بينما واصل لاعب خط الوسط الكولومبي جوستافو كويلار برنامجه العلاجي في النادي الصحي وصالة الإعداد البدني.

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