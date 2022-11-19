عاجل: بنزيما يغادر معسكر المنتخب الفرنسي بسبب الإصابة

كشفت تقارير صحفية، اليوم السبت، عن شكوك حول إصابة واستبعاد كريم بنزيما من قائمة منتخب فرنسا، قبل انطلاق بطولة كأس العالم قطر 2022.

يعاني حامل اللقب من الإصابات التي تضرب صفوف المنتخب قبل أيام قليلة تفصلنا على كأس العالم بقطر، حيث تحوم الشكوك حول عدم جاهزية مهاجم الديوك وريال مدريد كريم بنزيما، وصعوبة مشاركته في المباراة الأولى أمام المنتخب الأسترالي، ومغادرته مران المنتخب الفرنسي.

انطلاق كأس العالم 2022

وينطلق كأس العالم 2022 بالعاصمة القطرية الدوحة غد الأحد، وسط ترقب كبير من عشاق الساحرة المستديرة لمشاهدة البطولة الأهم رياضيا.

ويعاني مهاجم ريال مدريد والمنتخب الفرنسي كريم بنزيما من الإصابة منذ شهر بسبب مشاكل عضلية، فيما تثير حالته البدنية علامات استفهام كثيرة قبل مباراة منتخب “الديوك” الأولى أمام أستراليا الثلاثاء المقبل، وذلك على الرغم من جميع التصاريح المطمئنة عن حالة المهاجم.

غيابات المنتخب الفرنسي عن كأس العالم

وتستهل فرنسا حملة الدفاع عن لقبها بفقدان العديد من لاعبيها بسبب الإصابات ومن دون الكثير من الكوادر المهمة (بول بوغبا، نغولو كانتي، ميك مينيان، بريسنيل كيمبيبي وكريستوفر نكونكو)، في حين انصدمت في فصل جديد بطله هذه المرة الفائز بالكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم.

ولم يشارك مهاجم ريال مدريد الإسباني في أي تمرين جماعي مع فرنسا منذ الاثنين، مكتفيا بالجري في بداية الحصة قبل ممارسة التمارين بعيدا عن المجموعة وبإشراف المدرب البدني.

مباريات المنتخب الفرنسي بكأس العالم 2022

ويمع اقتراب المنتخب الفرنسي أمام أستراليا الثلاثاء بخطوات متسارعة، في حين يتابع بنزيما عودته للمشاركة أساسي مع المنتخب خلال الساعات المقبلة.

ويواجه المنتخب الفرنسي نظيره الأسترالي يوم الثلاثاء المقبل، بالإضافة إلى مواجهة الدنمارك وتونس ضمن فعاليات المجموعة الرابعة.