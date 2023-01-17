عاجل..  تركي آل الشيخ يعلن الفائز بتذكرة فوق الخيال

أعلن تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه، منذ قليل، الفائز بتذكرة فوق الخيال.

وقال في تغريدة عبر حسابه الرسمي على تويتر: “مبروك … أعلى عرض بمزاد التذكرة الخيرية “فوق الخيال” … اللي قدمه رجل الأعمال العقاري مشرف الغامدي.. المدير العام لـ عقار1″.

وقدم رجل الأعمال العقارية مِشرف بن أحمد الغامدي، حتى الآن أعلى عرض على التذكرة الخيرية “فوق الخيال” بـ10 ملايين ريال.

مبروك … أعلى عرض بمزاد التذكرة الخيرية “فوق الخيال" … اللي قدمه رجل الأعمال العقاري مشرف الغامدي @mushref999 المدير العام لـ #عقار1 … ريع التذكرة كاملًا لإحسان @EhsanSA 🙏❤️#موسم_الرياض pic.twitter.com/3XART4ngbf — TURKI ALALSHIKH (@Turki_alalshikh) January 17, 2023

وتحمل هذه التذكرة عدد من المزايا منها حضور حفل تتويج الفائز بكأس موسم الرياض، والذي سيجمع فريق موسم الرياض، من نجوم ناديي الهلال والنصر، وفريق باريس سان جيرمان الفرنسي، والتي ستقام في ملعب الملك فهد الدولي يوم 19 يناير الجاري.