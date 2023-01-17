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عاجل..  تركي آل الشيخ يعلن الفائز بتذكرة فوق الخيال

صورة ahmed hammad ahmed hammad تابع على تويتر أرسل بريدا إلكترونيا 17 يناير 2023 - 11:57 مساءً

أعلن تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه، منذ قليل، الفائز بتذكرة فوق الخيال.

وقال في تغريدة عبر حسابه الرسمي على تويتر: “مبروك … أعلى عرض بمزاد التذكرة الخيرية “فوق الخيال” … اللي قدمه رجل الأعمال العقاري مشرف الغامدي.. المدير العام لـ عقار1″.

وقدم رجل الأعمال العقارية مِشرف بن أحمد الغامدي، حتى الآن أعلى عرض على التذكرة الخيرية “فوق الخيال” بـ10 ملايين ريال.

وتحمل هذه التذكرة عدد من المزايا منها حضور حفل تتويج الفائز بكأس موسم الرياض، والذي سيجمع فريق موسم الرياض، من نجوم ناديي الهلال والنصر، وفريق باريس سان جيرمان الفرنسي، والتي ستقام في ملعب الملك فهد الدولي يوم 19 يناير الجاري.

 

صورة ahmed hammad ahmed hammad تابع على تويتر أرسل بريدا إلكترونيا 17 يناير 2023 - 11:57 مساءً
صورة ahmed hammad

ahmed hammad

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