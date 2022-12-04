عاجل.. تسريب جديد لـ رونالدو يهدد انتقاله للنصر

مفاجأة كبيرة، حول مستقبل البرتغالي كريستيانو رونالدو، حول مستقبله، بعد تلقى الأخير للعديد من العروض للظفر بخدماته بعد فسخ التعاقد مع ناديه مانشستر يونايتد بالتراضي.

وكشفت العديد من التقارير الصحيفة، أن نادي النصر مهتم بالحصول على خدمات رونالدو وتم تقديم عرض بقيمة 200 ملبون يورو في الموسم الواحد.

رونالدو لم يكشف حتى الأن عن وجهته المقبلة، ويركز مع منتخب بلاده الذي يشارك بهائيات كأس العالم المقامة حاليا في العاصمة القطرية الدوحة.

ووفقا لصحيفة “ماركا الإسبانية” فإنه شوهدت سيارة رونالدو في مسقط رأسه، وكانت تتواجد في ضواحي مدينة لشبونة بالبرتغال.

حلم والدته

بعد قرار رونالدو بنقل سياراته إلى لشبونة، نشرت شائعات حول احتمال عودته إلى نادي سبورتنج سي بي ناديه الأسبق.

جدير بالذكر أن والدته، دولوريس أفيرو ، قالت منذ بعض فترة إن حلمها ترى رونالدو يظهر مرة أخرى في نادي سبورتنج لشبونة قبل اعتزاله.

https://twitter.com/eliamvl1/status/1599058271914323969?s=20&t=-0T_Le5JNUTC16PkZQcc7w