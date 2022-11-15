عاجل.. تسريب خطة الأرجنتين لمواجهة الأخضر في افتتاحية المونديال

تحدث ليونيل سكالوني المدير الفني للمنتخب الأرجنتيني، عن الخطة التي يمكن أن تساعد فريقه في التتويج بلقب كأس العالم 2022، وهي الطريقة التي سيلعب بها ضد المنتخب السعودي خلال أيام بعد انطلاق المونديال.

ويعتبر المنتخب الأرجنتيني، هو أحد المرشحين للفوز بـ “كأس العالم”، خاصة بعد تألقهم خلال الفترة الماضية، وتتويجهم بلقب كوبا أمريكا على حساب البرازيل، وبالتالي يحاول المدرب أن يُحدد أهدافه لصنع المعجزة.

ويقع المنتخب الأرجنتيني برفقة منتخبنا الوطني في المجموعة الثالثة، ومع منتخبي المكســـــيك وبولندا، فيما سيلتقي ميسي ورفاقه مع الأخضر في بداية المشوار يوم 22 نوفمبر 2022، حيث سينطلق المونديال قبلها بيومين.

وكشف سكالوني قبل السفر لقطر لخوض منافسات كأس العالم الخطة التي سيلعب بها الفريق في المونديال، قائلًا: “دائمًا تفوز المنتخبات الذكية بكأس العالم، تلك المنتخبات التي تعرف متى عليها أن تهاجم ومتى عليها أن تدافع”.

وأشار، أنه من النادر أن يفوز بالبطولة فريق يهاجم الخصم بإستمرار، كما أن هذا الــجيل لديه طريقة لعب معينة ، يجب المحافظة عليها، مؤكدًا: “سنبذل كل ما لدينا في كأس العالم مهما كانت النتيجة”.

وأضاف، أن الحظ عامل أساسي في البطولة، للفوز باللقب، وهنا ليونيل ميسي حريـــــص على الإستمتاع بكأس العالم، كما أنه سعيد للغاية بتواجده مع زملائه، كما أننا ليس لدينا لاعب يشبه لو سيلسو في الفريق، ولكن عندما لم يكن متواجدًا معنا أبلى زملاؤه بلاءً حسنًا.