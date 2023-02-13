عاجل.. تسمية بطـولة الأندية العربية 2023 باسم كأس الملك سلمان للأندية

أعلن الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة، تسمية بطولة الأندية العربية 2023 باسم كأس الملك سلمان للأندية.

وقال الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل: «اعتزازاً بالدعم الكبير الذي يحظى به الاتحاد العربي لكرة القدم من مقام مولاي خادم الحرمين الشريفين.. يسرني وزملائي أعضاء مجلس إدارة الاتحاد الإعلان عن تسمية بطولة الأندية العربية 2023 باسم كأس الملك سلمان للأندية».

كان الاتحاد العربي لكرة القدم قد استبق هذه الخطوة بتغريدة أعلن من خلالها عودة البطولة من دون الكشف عن مزيد من تفاصيل النسخة المقبلة، حيث نشر صورة لشعار البطولة، وعلق عليها: «انتظرونا».

يأتي ذلك بعد 3 مواسم من توقف البطولة، حيث كانت النسخة الأخيرة في موسم 2019-2019، وفاز بلقبها الرجاء المغربي على حساب الاتحاد 3-4 بركلات الترجيح بعد التعادل 4-4 في الوقتين الأصلي والإضافي من المباراة التي جرت في الـ21 من أغسطس 2021 على ملعب مجمع الأمير عبد الله مولاي في الرباط العاصمة المغربية.