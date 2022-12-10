أبرز الموادأهم الاخبارالرياضة

عاجل.. تشكيلة المنتخب البرتغالي لمواجهة المغرب

صورة wafaa elshahat wafaa elshahat أرسل بريدا إلكترونيا 10 ديسمبر 2022 - 5:14 مساءً

أعلن فرناندو سانتوس، المدير الفني لـ “المنتخب البرتغالي” تشكيلة منتخب بلاده ضد منتخب المغرب في الدور ربع النهائي لبطولة كأس العالم قطر 2022.

وتم استبعاد البرتغالي كريستيانو رونالدو ضد المنتخب المغربي، للمباراة الثانية على التوالي ببطولة كأس العالم 2022، وحل محله جونكالو راموش نجم بنفيكا.

ومن المقرر، أن تنطلق مواجهة البرتغال ضد المغرب في استاد الثمامة في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية (التوقيت المحلي)، والخامسة بتوقيت العاصمة المصرية القاهرة.

وجاء التشكيل الأساسي لمنتخب البرتغال على النحو التالي:

حراسة المرمى: ديوغو كوستا.

الدفاع: ديوغو دالوت، بيبي، روبن دياز، رافائيل غوريرو.

أخبار قد تهمك

الوسط: أوتافيو، روبن نيفيس، سيلفا.

الهجوم: برونو فيرنانديز، غونزالو راموس، جواو فيليكس

الوسوم
صورة wafaa elshahat wafaa elshahat أرسل بريدا إلكترونيا 10 ديسمبر 2022 - 5:14 مساءً
صورة wafaa elshahat

wafaa elshahat

زر الذهاب إلى الأعلى