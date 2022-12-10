عاجل.. تشكيلة المنتخب البرتغالي لمواجهة المغرب

أعلن فرناندو سانتوس، المدير الفني لـ “المنتخب البرتغالي” تشكيلة منتخب بلاده ضد منتخب المغرب في الدور ربع النهائي لبطولة كأس العالم قطر 2022.

وتم استبعاد البرتغالي كريستيانو رونالدو ضد المنتخب المغربي، للمباراة الثانية على التوالي ببطولة كأس العالم 2022، وحل محله جونكالو راموش نجم بنفيكا.

ومن المقرر، أن تنطلق مواجهة البرتغال ضد المغرب في استاد الثمامة في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية (التوقيت المحلي)، والخامسة بتوقيت العاصمة المصرية القاهرة.

وجاء التشكيل الأساسي لمنتخب البرتغال على النحو التالي:

حراسة المرمى: ديوغو كوستا.

الدفاع: ديوغو دالوت، بيبي، روبن دياز، رافائيل غوريرو.

الوسط: أوتافيو، روبن نيفيس، سيلفا.

الهجوم: برونو فيرنانديز، غونزالو راموس، جواو فيليكس