عاجل.. تشكيل الأخضر لمواجهة اليمن في بطولة خليجي 25

أعلن سعد الشهري مدرب المنتخب السعودي، التشكيل الأساسي لمباراة الأخضر أمام اليمن في إفتتاحية مشوار المنتخبين في بطولة خليجي 25.

وتقام مباراة اليمن والسعودية، ضمن منافسات الجولة الأولى من المجموعة الأولى في بطولة كأس الخليج العربي “خليجي 25″، والتي تقام في مدينة البصرة العراقية، خلال الفترة حتى 19 يناير الجاري.

وجاء تشكيل السعودية في مباراة اليمن، كما يلي:

حراسة المرمى: نواف العقيدي

خط الدفاع: مدالله العليان، زياد الصحفي، قاسم لاجامي، أحمد بامسعود

خط الوسط: عوض الناشري، رياض شراحيلي، سميحان النابت، مصعب الجوير

خط الهجوم: تركي العمار، رائد الغامدي

وتضم قائمة البدلاء “محمد العبسي، عبد الباسط هوساوي، محمد أبو الشامات، مشعل الصبياني، ريان حامد، حسين الصبياني، نايف مسعود، فيصل الغامدي، سعد الناصر، حسين العيسى، أحمد الغامدي، محمد مران”.

وتقام منافسات كأس خليجي 25، خلال الفترة بين 6 و19 يناير 2023، بمشاركة 8 منتخبات، وهم السعودية واليمن والعراق وسلطنة عمان في المجموعة الأولى، والكويت وقطر والبحرين والإمارات في المجموعة الثانية.