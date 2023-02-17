عاجل.. تشكيل النصر الأساسي ضد التعاون في الدوري السعودي

أعلن الفرنسي رودي جارسيا، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، عن تشكيل فريقه لمواجهة التعاون، على ملعب مرسول بارك بالرياض، وذلك ضمن منافســات الجـــولة السابعة عشرة في دوري روشن.

موعد مباراة النصر

ومن المقرر، أن تقام مباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر ضد نظيره نادي التعاون في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية، والخامسة ذلك بتوقيت العاصمة المـصرية القاهرة.

تشكيل النصر الرسمي

وجاء تشكيل النصر في مباراة التعاون، على النحو التالي: “نواف العقيدي في حراسة المرمى، جيسلان كونان، عبد الإله العمري، عبدالله مادو، سلطان الغنام، لويس جوستافو، علي الحسن، عــبد الرحمن غريب، سامي النجعي، أيمن يحيى، كريستيانو رونالدو”.

ويجلس على دكة الاحتياط كلًا من: “أوجستين روسي، محمد فتيل، عبد المجيد الصليهم، بيتي مارتينيز، محمد مران، علي لاجامي، ماجد قشيش، ماشاريبوف، تاليسكا”.

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