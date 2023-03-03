عاجل| تشكيل النصر.. روسي يتسلح برونالدو وغريب أمام الباطن

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أعلن رودي جارسيا، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، عن تشكيل الفريق لمواجهة الباطن، في الدوري السعودي.

وتقام مباراة النصر والباطن، على ملعب مرسول بارك في الرياض، ضمن منافسات الجولة التاسعة عشر من مسابقة دوري روشن السعودي “موسم 2022-2023”.

وجاء تشكيل النصر في مباراة الباطن، على النحو التالي..

حراسة المرمى: نواف العقيدي.

خط الدفاع: جيسلان كونان، عبد الله مادو، علي لاجامي، سلطان الغنام.

خط الوسط: لويز جوستافو، سامي النجعي، عبد الله الخيبري.

خط الهجوم: عبد الرحمن غريب، كرستيانو رونالدو، جلال الدين ماشاريبوف.

وتضم قائمة البدلاء “آجوستين روسي، محمد فتيل، عبد المجيد الصليهم، نواف بوشل، محمد مران، علي الحسن، ماجد قشيش، يوسف حقوي، فيصل مجرشي”.

ويحتل النصر، وصافة ترتيب دوري روشن السعودي، برصيد 43 نقطة من 18 مباراة، بفارق نقطة عن الاتحاد، المتصدر بـ44 نقطة من 19 مباراة، بينما يأتي الباطن، في المركز السادس عشر، والأخير، برصيد 6 نقاط.