عاجل.. تشكيل مباراة الهلال والنصر ضد باريس سان جيرمان بكأس موسم الرياض

أعلن كريستوف جالتيه، ومارسيلو جاياردو، مدربا باريس سان جيرمان، ونجوم السعودية على الترتيب، استعدادًا للمواجهة المرتقبة بين الفريقين على غرار بطولة كأس موسم الرياض.

موعد المباراة والقناة الناقلة

ومن المقرر، أن تقام مباراة نجوم الهلال والنصر ضد نظيره نادي باريس سان جيرمان في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت المملكة العربية الســـعودية، والسابعة بتوقيت العاصــمة المـــصرية القاهرة.

ويستضف ملعب الملك فهد، مباراة الهلال والنصرضد نادي باريس سان جيرمان، وينقل اللقاء عبر شاشة قناة ssc، الناقل الحصري داخل المــملكة العربية السعودية، فضلًا عن فضائية بين سبورتس المفتوحة.

تشكيل “نجوم الهلال والنصر”

حراسة المرمى: محمد العويس

في خط الدفــاع: سلطان الغنام – على البليهي- جانج هيون سو- سعود عبدالحميد

في خط الوسط: لويس جوستافو- محمد كنو – ماتيوس بيريرا- أندرسون تاليسكا- أندريه كاريو

في خط الهجوم: كريستيانو رونالدو.

تشكيل “باريس سان جيرمان”

حراسة المرمى : دوناروما

في خط الدفــاع: أشرف حكيمي ، يرجيو راموس ، ماركينوس ، بيرنات

في خط الوسط : فيتنيا ، دانيلو، فابيان

في خط الهجوم : نيمار ، ليونيل ميسى ، كليان مبابي.

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