عاجل.. تشكيل مباراة قطر والسنغال في كأس العالم 2022

أعلن الإسباني فيليكس سانشيز، تشكيل قطر ضد منتخب السنغال في ثاني جولات دور المجموعات في بطولة كأس العالم 2022، حيث يبحث البلد المضيف عن الفوز الأول له في تاريخ المونديـــال بعد خسارته ضد الإكوادور بهدفين.

ومن المقرر، أن تقام مباراة قطر في السنغال في تمام الساعة الرابعة عصرًا بتوقيت المملــكة العربية السعودية على ملعب الثمامة، حيث يلعب المنتخبين ضمن المجموعة الأولي التي تضم المنتخبات التالية “الإكوادور وهولندا.

تشكيل قطر ضد السنغال

وجاء تشكيل قطر على النحو التالي: “مشعل برشم، بيدرو ميجيل، عبدالكريم حسن، همام أحمد، خوخي بوعلام، كريم بوضياف، عصام ماديبو، إسماعيل محمد، حسن الهيدوس، وأكرم عفيف، المعز علي.

فيما كشف السنغالي أليو سيسيه، عن تشكيل منتخب بلاده حيث يسعى لاقتناص الفوز الأول ضد منتخب قطر، حيث يأمل في تحقيق أول ثلاث نقاط لهم في المجموعة بعد خسارتهم ضد هولندا في الوقت القاتل.

تشكيل السنغال ضد قطر

وجاء تشكيل السنغال على النحو التالي: “إدوارد ميندي، كاليدو كوليبالي، إسماعيل جاكوبس، يوسف سابالي، عبدو ديالو، إدريسا جانا جاي، نامباليس ميندي، كريبان دياتا، بولاي ديا، إسماعيلا سار، وفامارا ديديو”.