عاجل.. تطور جديد في إصابة الشهراني

أصيب الشـهراني، إثر مباراة مشتركة مع زميله في الفريق الحارس محمد العويس، ولم يتحدد بعد ما إذا كان مصير الشهراني في إنهاء بطولة العالم سيحدث، حيث يعيش الســــعوديون في حالة من الرعب بعد أن أصيب سلمان الفرج.

وقال فهد بن نافل رئيس نادي الهلال، في تصريحات خاصة لـ “قناة الكأس”، أن حالة ياسر الشهراني جيدة بعد الإصابة التي تعرض لها أمام الأرجنتين.

وحقق الأخضر أول ثلاث نقاط في المجموعة الثالثة، بفوز تاريخي بهدفين مقابل هدف، على راقصي التانجو في مونديال قطر 2022، بـ الجولة الافتتاحية لـ المجموعات.

وسجل الدولى الأرجنتيني ليوينل ميسي الهدف الأول في شباك السعودية، بعد مرور 10 دقائق من انطلاق المباراة على استاد لوسيل في العاصمة القطرية الدوحة، حيث جاء الهدف بعد حـــصول التانجو على ركلة جزاء.

وأحرز صالح الشهري، هدف التعديل في مرمى منتخب الأرجنتين بعد انطلاق الشوط الثاني بـ 3 دقائق، من تمريرة من منتصف الملعب سددها مباشرة في المرمى، وسط دعم من قبل مشـــجعى الأخضر في مدرجات استاد لوسيل.

وأضاف سالم الدوسري نجم المنتخب السعودي لكرة القدم، هدف التقدم في مرمى منتخب الأرجنتين في الدقيقة الـ 53، بعد صاروخية من خارج منطقة الجزاء، سكنت شباك راقصي التانجو لتعلن عن ثاني أهداف الأخضر في مونديال العالم 2022.