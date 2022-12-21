عاجل.. تعليق الدراسة الحضورية بالطائف غدًا

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أعلنت إدارة تعليم الطائف عن تعليق الدراسة الحضورية غدًا الخميس في الطائف والمحافظات التابعة له تعليميًا.

وأوضحت الإدارة في بيان صادر عنها أن ذلك بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد، وحرصًا على سلامة الطلاب والطالبات والهيئة التعليمية والإدارية بالمدارس ومنسوبي ومنسوبات مكاتب التعليم، لافتة إلى أن الدراسة ستكون غدًا عن بعد.

تعليق الدراسة بمكة

وفي نفس السياق، قررت إدارة تعليم مكة المكرمة في وقت سابق، تعليق الدراسة غدًا في مدارس ومكاتب تعليم مكة والجموم وبحرة والكامل بسبب سوء الأحوال الجوية.

وذكرت إدارة تعليم جدة عبر حسابها بموقع “تويتر” “أنه بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد، وحرصًا على سلامة الجميع؛ تقرر تعليق الدراسة الحضورية يوم غدٍ الخميس 28 / 5 / 1444 هـ بمدارس جدة ورابغ وخليص”.