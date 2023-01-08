تعليم مكة: تعليق الدراسة الحضورية غدا الاثنين

أعلنت إدارة تعليم مكة المكرمة، اليوم، تعليق الدراسة الحضورية غدًا الإثنين.

وجاء في بيان صادر عن الإدارة: “بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد المتوقعة بهطول أمطار من متوسطة إلى غزيرة؛ عليه ستكون الدراسة عبر منصة مدرستي ليوم غدِ الاثنين 16 /6/ 1444 بمدارس مكة، الجموم، الكامل، بحرة، للطلبة ومنسوبي ومنسوبات المدارس ومكاتب التعليم”.

على جانب آخر دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة المواطنين والمقيمين إلى أخذ الحيطة والحذر والتقيد بتعليمات وإرشادات السلامة في مثل هذه الحالات وعدم الاقتراب من بطون الأودية ومجاري السيول، وعدم عبور الأودية أثناء جريان السيول والسير فيها تجنباً لأي مكروه لا سمح الله، وأهمية الالتزام بتعليمات الدفاع المدني واتخاذ التدابير والاحتياطات.

وأكد الدفاع المدني، أنَّ الإجراءات الاحترازية اتخذت من خلال تطبيق الخطط المعدة لمواجهة أخطار الأمطار والسيول بناء على ما يرد من مستجدات وتغيرات في الحالة الجوية.