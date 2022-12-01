عاجل.. تفاصيل جديدة لأول مرة تكشف حقيقة انتقال رونالدو إلى النصر

انتقال رونالدو إلى النصر، يعتبر موضوع انضمام البرتغالي لقلعة العالمي هي أبرز الموضوعات على الساحة الرياضية السعودية خلال الفترة الأخيرة، وخاصة بعد فــــسخ تعاقده رسميًا مع نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي.

وكان رونالدو قد قام بفسخ تعاقده مع نادي مانشستر يونايتد رسميًا قبل ايام من انطلاق مونديال قطر 2022، خاصة وأن النجم البرتغالي لم يكن مرتاحًا مع الشياطين الحمر منذ تولي أريك تين هاج الإدارة الفنية للفريق.

وقبل فسخ العقد بأيام، خرج رونالدو بتصريحات نارية لـ “الصحافة”، ووجه انتــقادات لاذعة وشديدة اللهجة لمانشستر يونايتد والهولندي أريك تين هاج وإدارته الفنية، فضلا عن عدم تأهل الشياطين الحمر لدوري أبطال أوروبا.

وانتشرت تقارير صحفية، حيث قدم نادي النصر، عرضًا كبيرًا إلى البرتغالي؛ وذلك لمدة ثلاث مواسم، وذلم مقابل حوالي 75 مليون يورو بالموسم، وسط أنباء عن موافقة اللاعب، وانتقاله إلى الفريق العالمي، عقب انتهاء كأس العالم 2022.

وفجر الإعلامي البريطاني بيرس مورجان، مفاجأة مدوية لجماهير نادي النصر، بشأن مــــوافقة البرتغالي كريستيانو رونالدو على عرض الفريق الأول لكرة القدم، خاصة بعد انتشار تقارير تفيد بموافقته على طلب القاري.

ونفى مورجان عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، موافقة كريستيانو رونالدو، على الانتقال إلى نادي النصر، فيما كشفت صحيفة “الشبابية”، عن حقيقة مفاوضات النصر، مع النجم البرتغالي.

وأشارت عبر حسابها الرسمي عبر “تويتر”، إلى عدم توقيع رونالدو ، على أي عقود مع النصر، حتى الآن، كما أنه لم يتم الاتفاق على أغلب عقود الرعاية”، وهو ما يُعد عائقًا كبيرًا، لإتمام صفقة القرن التاريخية، فضلًا عن وجود خلافات بين كريستيانو ، وفريقه التسويقي”.