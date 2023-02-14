عاجل.. حساب المواطن يبدأ باستقبال طلبات الاعتراض على مبالغ استحقاق الدعم للدفعة 63

أعلن حساب المواطن عبر موقع التدوينات القصيرة “تويتر” أنه بدأ باستقبال طلبات الاعتراض على مبالغ استحقاق الدعم للدفعة 63 وذلك من خلال البوابة الإلكترونية على الرابط:اضغط هنا.

تكهنات حول الدفعة الماضية

وخلال الدفعة الماضية ظهرت العديد من التكهنات التي كانت تشير أن حساب المواطن سوف يُلغى، حيث كان الكل يتسائل هل تم إلغاء حساب المواطن نهائيا؟ أم ما سبب هذا التأخير؟.. في الواقع فأن البــرنامج يودع الأجور في الحسابات المصرفية للمواطنين في العاشر من كل شهر تقويمي، لكن التـأخير هذا الشهر في الإيداع جعل جميع المستفيدين يخشون من حالة توقف دعم الأسر المستحقة، وروجت شائعات كثيرة في هذا الصدد.

هل تم إلغاء حساب المواطن؟

لم تصدر المملكة أي مرسوم بإلغاء دفع الأجور في حسابات المواطنين والودائع في حسابات المواطنين المصرفية، أما بالنسبة لتأخيرات الإيداع.

حساب المواطن يبدأ باستقبال طلبات الاعتراض على مبالغ استحقاق الدعم للدفعة 63 وذلك من خلال البوابة الإلكترونية على الرابط:https://t.co/bEbxEIoKoE pic.twitter.com/3Mv0uUXW7Q — حساب المواطن (@citizenaccount) February 14, 2023

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