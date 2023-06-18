عاجل.. رؤية هلال شهر ذي الحجة ويوم الأربعاء بعد المقبل أول أيام عيد الأضحى المبارك

المناطق_الرياض

أفادت قناة الإخبارية في نبأ عاجل، أنه تمت رؤية هلال شهر ذي الحجة ويوم الأربعاء أول أيام عيد الأضحى المبارك.

كانت المحكمة العليا في السعودية، دعت مساء الجمعة، عموم المسلمين في جميع أنحاء المملكة إلى تحري رؤية هلال شهر ذي الحجة مساء غد الأحد (التاسع والعشرين من شهر ذي القعدة لهذا العام 1444هـ).

وجاء في بيان للمحكمة: “ترجو المحكمة العليا ممن يراه بالعين المجردة، أو بواسطة المناظير؛ إبلاغ أقرب محكمة إليه وتسجيل شهادته إليها، أو الاتصال بأقرب مركز لمساعدته في الوصول إلى أقرب محكمة. وتأمل المحكمة العليا ممن لديه القدرة على الترائي الاهتمام بهذا الأمر، والانضمام إلى اللجان المشكلة في المناطق لهذا الغرض، واحتساب الأجر والثواب بالمشاركة؛ لما فيه من التعاون على البر والتقوى، والنفع لعموم المسلمين”.