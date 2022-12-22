عاجل: رسميا.. النصر يضم كريستيانو رونالدو

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كشفت صحيفة «as» الإسبانية عن إتمام فريق النصر التعاقد مع اسطورة كرة القدم البرتغالي كريستيانو رونالدو لمدة موسمين ونصف، بدء من يناير 2023.

وقد بدء النصر مفاوضات رسمية مع اللاعب منذ بداية الشهر الحالي وقدم عرض بقيمة 500مليون يورو لمدة موسمين ونصف

وعقب خروج البرتغال من الدور ربع النهائي ببطولة كأس العالم أمام المنتخب المغربي بهدف دون رد، أصيب بخيبة آمل جديدة وفشل في تحقيق اللقب الذي لم يحققه في عالم كرة القدم “كأس العالم”، ورفض المغادرة مع بعثة المنتخب، وفضل التدريبات في فالديبيباس.

ويتواجد رونالدو حاليا في دبي مع اقتراب بداية موسم الانتقالات الشتوية، حيث من المقرر أن يغادر للمملكة وتوقيع عقود الاتفاق مع النصر.

ويعتبر وصول كريستيانو رونالدو ، وهي عملية من شأنها أن تضع دوري روشن على خريطة كرة القدم العالمية، مع تطلع لاستضافة كأس العالم 2030.