رونالدو قائدًا لمواجهة نجوم النصر والهلال ضد باريس سان جيرمان

معركة أخرى بين ليو ميسي وكريستيانو رونالدو قادمة، وسيعقد يوم الخميس 19 يناير في المملكة العربية السعودية، مباراة ودية بين باريس سان جيرمان، ضد تشكيلة مشــتركة من فريـــقي النصر والهلال.

إخبار كريستيانو رونالدو

النجم البرتغالي انضم إلى النصر، ووفقًا لـ “ماركا”، تم التأكيد وإخبار كريستيانو بأنه سيتشـــرف بارتداء شارة الكابتن للمباراة، بصفته أبرز لاعبي الفريقين في مواجهة الأصفر والهلال ضد فريق باريس سان جيرمان.

وتأتي فرصة جديدة لرؤية هذين العملاقين في كرة القدم معًا على نفس الملعب، كجزء من جولة الفريق الباريسي في الشرق الأوسط هذا الأسبوع، والتي ستـــــأخذهم إلى قطر والمملكة العربية السعودية.

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