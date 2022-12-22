رونالدو يفاجئ النصر ويتعاقد مع السعودية حتى عام 2030

كشفت “ماركا الإسبانية”، أول مرة عن العرض المغري الذي جاء في طريق كريستيانو رونالدو من نادي النصر، في 23 نوفمبر، وبعد أسبوع كان مبدأ الاتفاق، وبحلــــول 5 ديسمبر تم تحديد مصير البرتغالي.

موسمين ونصف مع النصر

وكان رونالدو على استعداد للتوقيع لمدة عامين ونصف في المملكة العربية السعودية، ولكن نفت بعض وسائل الإعلام هذا الخبر، وقد تصبح الاتفاقية رسمية بعد فترة وجيزة، بمجــــرد أن يقرر كريستيانو التوجه إلى الرياض لتوقيع عقد يُلزمه بالنصر والمملكة حتى عام 2030.

سنتان ونصف من ذلك ستكون كلاعب والبقية كسفير لملف المملكة العربية السعودية إلى جانب مصر واليونان لاستضافة كأس العالم 2030، وعلى مدى الأسبوعين الماضيين، كان المهاجم يفكر في الأمور أكثر.

وعلى الرغم من أنه كان على علم بالصفقة، إلا أنه طلب بعض الوقت قبل أن يوقع توقيعه على التزام تم التعهد به بعد رحيله عن مانشستر يونايتد، ومن المتوقع الآن أن يصل المهاجم قريباً لـ المملكة العربية السعودية.

صياغة العقود لضم اللاعب

وعقدت اجتماعات في الأسابيع الأخيرة، ولكن في بداية هذا الأسبوع وجد النصر طريقة لصياغة الصفقة، وسيطلق النصر ما يصل إلى ثلاثة لاعبين سيساعدون في ضمان أن وجـــود رونالدو لا يكسر السيطرة المالية.

ماشاريبوف وبيتي مارتينيز هما المرشحان للمغادرة منذ البداية كان هناك حديث عن 200 مليون يورو لكل موسم، حيث يشير هذا المبلغ إلى السنتين ونصف السنة كلاعب كرة قدم، وهو ســيزداد عندما يصبح سفيراً لملف تنظيم كأس العالم.

التوقيع مع النصر يعني وداع كريستيانو رونالدو لنخبة كرة القدم، على الأقل في مسابقات الأندية، ولكنه لم يجد موطنًا جديدًا في أوروبا، وبموافقته، سيشعر مرة أخرى بأنه قائد، وإن كان بعيدًا عن المستوى الأعلى.

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