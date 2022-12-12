عاجل.. ريال مدريد يدرس التعاقد مع نجم المنتخب المغربي

تألق المغربي ياسين بونو نجم نادي اشبيلية بشكل كبير مع أسود الأطلس بـ “مونديال قطر 2022” حيث يعد أهم لاعبي المنتخب المغربي كونه حامي العرين، الذي تألق بشكل كبير منذ بداية البطولة في منتصف نوفمبر.

وأشارت تقارير صحفية، أن نادي ريال مدريد الإسباني يدرس التـــــــعاقد مع ياسين بونو، حارس المغرب وفريق إشبيلية، في الصيف المقبل، من أجل تدعيم صفوفه خاصة بعد تألق حارس الأسود بشكل كبير.

ووفقا لشبكة “ديفينسا سنترال” الإسبانية، فإن ريال مدريد يخطط للتعاقد مع ياسين بونو لدعم مركز حراسة المرمى في النادي الملكي، خاصة أن الميرنجي ينوي التخلص من أندري لونيـــن، ويريد التعاقد مع حارس مميز ليكون البديل الأول لتيبو كورتوا في “سانتياجو برنابيو”.

وكشفت أن نادي إشبيلية لا ينوي التخلي عن بونو بأقل من 30 مليون يورو، لكن ريال مدريد لن يوافق على دفع هذا الرقم من أجل حارس بديل.