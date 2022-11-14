عاجل.. سبب نقل ودية السعودية وكرواتيا إلى الملز

كشف الاتحاد السعودي لكرة القدم، مساء اليوم الإثنين، عن نقل مباراة منتخبنا الوطني ضد نظيره الكرواتي، إلى ملعب الأمير فيصل بن فهد “الملز”، بعد أن كان سيقام في ملعــب مرســول بارك، حتى اللحظات الأخيرة.

ومن المقرر، أن يخوض منتخبنا الوطني أخر تجاربه الودية ضد منتخب كرواتيا، يوم الأربعاء المقبل، ومن بعدها يسافر إلى العاصمة القطرية الدوحة، استعدادًا لمواجهة الأرجنتـين في أولى مباريات المونديال.

ويشارك المنتخب السعودي في كأس العالم 2022، للمرة السادسة في تاريخه؛ حيث يقع غي المجموعة الثالثة، برفقة منتخبات الأرجنتين والمكسيك وبولندا، حيث يقابل الأزرق في أولى مبارياته بالبطولة.

ونشر الاتحاد السعودي لكرة القدم، عبر الحساب الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، أن نقل المباراة جاء بسبب عدم اكتمال جاهزية ملعب مرسول بارك، مُقدمًا شكره الجزيل إلى إدارة الملعب، على محاولاتها لإكمال جاهزية الملعب قبل موعد المباراة.

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