عاجل.. شاهد لحظة تفاوض النصر مع ممثل رونالدو (فيديو مسرب)

كشف مقطع فيديو مسرب لحظة انعقاد المفاوضات بين رئيس نادي النصر آل معمر وأحد المقربين للاعب البرتغالي كريستيانو رونالدو، حيث ترددت أخبار مؤخرًا تفيد باقتراب انتقال صـــــــاروخ ماديرا لـ العالمي.

وفي المقطع، يجلس رئيس النصر على طاولة المفاوضات مع ريكاردو ريجوف، وهو قريب جدًا من كريستيانو وذراعه اليمنى، فيما كشفت تقارير إعلامية برتغالية، أمس الخميس، عن تطورات جديدة في صفقة البرتغالي المرتقبة .

وقالت صحيفة ماركا، إن نادي النصر أتم اتفاقه مع رونالدو، وسينضم للفريق رسميًا اعتبارًا من الأول من يناير من العام المقبل، مقابل 500 مليون يورو، أي ما يعادل 2 مليار ريال سعودي لمدة موسمين ونصف.

وأشارت صحيفة “يو أو إل” البرتغالية إن “ريجوف” التقى بمسؤولي النصر بمقر النادي أول من أمس الأربعاء لمناقشة إتمام الصفقة التي من المقرر أن تنضم إلى العالمي في يناير 2023، بعد فسخ البرتغالي تعاقده مع مانشستر يونايتد.

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