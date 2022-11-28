صفقة جديدة لـ “الهلال” في يناير تصدم النصر وتزف بشرى سارة لـ “الأخضر”

تلقى نادي الهلال والمنتخب السعودي الأول لكرة القدم بشرى سارة، بشأن إصابة اللاعب ياســـر الشهراني قلب دفاع الزعيم، والأخضر، بعد أن أجرى العملية الثانية في عظام الوجه والتي تكللت بالنجاح، وبالتالي بدأ الجميع يتسائل عن موعد عودته.

تألق الشهراني بالمونديال

الشهراني قدم مارثون ضد الأرجنتين انتهى بفوز تاريخي لـ “الأخضر” بهدفين لهدف وحيد، كانت أكبر مفاجآت المونديال أن يهزم المنتخب السعودي بنجومه المحليين ميسي ورفاقه المرشحين لـ تحقيق اللقب العالمي.

وتمكن ياسر الشهراني قبل الاصطدام بزميله وحارس مرى الفريق محمد العويس وخروجه مصابًا أن يقدم أفضل مبارياته خلال مونديال العالم قطر 2022، وبالتالي تسببت إصابته بصدمة كبيرة لـ الأخضر وزملائه بعد التكهنات التي أفادت أن مسيرته مهددة بالانتهاء.

ونشر الحساب الرسمي لـ “المنتخب السعودي” بيانًا رسميًا يشرح فيه حقيقة التطورات الأخيرة لـ إصابة ياسر الشهراني، قائلًا: “بعد استقرار حالة اللاعب ياسر الشهراني، ووفقاً لـ الخطة الطــبية المقررة، خضع اللاعب ظهر اليوم الأحد للمرحلة الثانية من التدخل الجراحي”.

مدة غياب الشهراني

وأكمل: “أجرى اللاعب عملية جراحية لعظام الوجه من قبل الفريق الطبي المختص بمدينة الملك عبد العزيز الطبية بالحرس الوطني بالرياض وبمتابعة من الفريق الطبي للمنتخب، وقد تكللت بـ النجاح، فضلًا عن التدخل الجراحي بإجراء عملية في البنكرياس يوم الأربعاء الماضي”.

ومن المقرر، أن يعود اللاعب في غضون شهرين لـ 3 أشهر، وبالتالي سيكون أحد أبرز الصفقات بالنسبة لـ “الهلال” كونه أفضل لاعبي خط الدفاع السعوديين، وسيكون الزعيم محظــــوظًا بـ عودة لاعبه قبل انطلاق دور الـ 16 الآسيوي.

بشرى وصدمة قوية

ومن ناحية أخرى، سيقدم بشرى سارة لـ “الأخضر” الذي سيشارك في بطولة الخليج، وسيكون محتاجًا لخدمات المدافع المخضرم ياسر الشهراني، ولكنه سيتسبب فيصدمة كبيرة لـ نادي النصر كونه سيدعم صفوف الهلال قبل البطولة القارية.

وبصفة النصر المنافس التقليدي لـ الهلال، لن يكون سعيدًا بكون الزعيم قريب من تعزيز رقمه القياسي للفوز ببطولة دوري أبطال آسيا من جديد، لأنه بعودة نجم الدفاع ياسر الشهراني سيكون مرشحًا قويًا لـ “اللقب”.