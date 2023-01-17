صفقة عالمية جديدة تُهدد مستقبل نجم النصر

دفع وصول البرتغالي كريستيانو رونالدو النصر إلى البحث عن التعاقد مع العديد من اللاعبين من العيار الدولي في ميركاتو الصيف المقبل.

ومن المقرر، أن يتقاضى رونالدو مبلغ 200 مليون يورو في الموسم لمدة موسمين ونصف، وهي صفقة تاريخية للنادي.

صفقة عالمية

ووفقًا لتقرير “توتو يوفنتوس 24” الإيطالي، فإن الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر يسعى للحصول على خدمات الظهير الأيمن للفريق الكولومبي خوان كوادرادو، الذي يجيد أيضًا اللعب كجناح.

كوادرادو يهدد مستقبل قائد النصر سلطان الغنام لأنه سيضعه على دكة البدلاء إذا جاء إلى العالمي، فيما لم يتبق سوى ستة أشهر على انتهاء عقده الحالي، وتشير التقارير إلى أن الصفقة أوشكت على الانتهاء.

وكان كوادرادو، الذي سيبلغ من العمر 35 عامًا في مايو المقبل، قد لعب سابقًا مع تشيلسي في إنجلترا وفيورنتينا في إيطاليا.

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