عاجل.. عطل مفاجئ يضرب تويتر

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اشتكى بعض مستخدمى منصة التغريدات “تويتر” من صعوبة الوصول إلى الموقع وعدم القرة على الولوج للحسابات الخاصة بهم على المنصة.

وبحسب موقع “downdetector” المتخصص في رصد أعطال المعلوماتية، فتشير بلاغات المستخدمين إلى وجود مشكلات في Twitter، إذ تظهر رسالة لبعض المستخدمين مفاداها أن “لا تتضمن خطة API الحالية الخاصة بك الوصول لواجهة برمجة التطبيقات.. يرجي زيارة مركز المساعدة”.

وقال حساب الدعم بتويتر: قد لا تعمل بعض أجزاء Twitter كما هو متوقع في الوقت الحالي. لقد أجرينا تغييرًا داخليًا كان له بعض النتائج غير المقصودة. نحن نعمل على هذا الآن وسنشارك تحديثًا عندما يتم إصلاحه.