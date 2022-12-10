عاجل.. فرنسا تطيح بإنجلترا وتضرب موعدا مع المغرب في نصف النهائي بكأس العالم 2022

حجز المنتخب الفرنسي آخر مقاعد الدور النصف النهائي في نهائيات بطولة كأس العالم قطر 2022، بعد تخطي عقبة نظيره الإنجليزي بهدفين لهدف، في المباراة التي جرت بينهما مساء اليوم على ملعب البيت بالعاصمة القطرية الدوحة.

تقدمت فرنسا أولًا عن عن طريق تشواميني في الدقيقة الدقيقة (17) من زمن الشوط الأول، ليعطي الديوك الأفضلية والتقدم في أولى دقائق المباراة، فيما أدرك هاري كين هدف التعادل من ضربة جزاء في الدقيقة الـ54 من زمن المباراة، ليصبح الهداف التاريخي للمنتخب الإنجليزي برصيد 53 هدف متساويا مع واين روني.

ومع سيطرة المنتخب الإنجليزي على مجريات المباراة، خطف أوليفه جيرو هدف التقدم في الدقيقة الـ78 من زمن اللقاء بعد ضربة ركينة متقنة سجلها برأسه في مرمى المنتخب الإنجليزي.

وأهدر هاري كين فرصة التعادل للمنتخب الإنجليزي بعدما أضاع ركلة جزاء في الدقيقة الـ84 من زمن المباراة، ليودع المنتخب الإنجليزي نهائيات كأس العالم.

وصعدت فرنسا إلى الدور نصف نهائي لبطولة كأس العالم، للمرة الثانية على التوالي لتضرب موعدا مع أسود الأطلس في المعرب الذهبي.

وضرب المنتخب الفرنسي موعدا في الدور نصف النهائي يوم الأربعاء المقبل على استاد البيت مع المنتخب المغربي الذي تأهل على حساب المنتخب البرتغالي بهدف دون رد.

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