قناة مفتوحة تنقل مباراة الأهلي وسياتل بكأس العالم للأندية

يبحث عشاق ومحبي كرة القدم في كل مكان، عن القنوات المفتوحة لمشاهدة فعاليات كأس العالم للأندية، حيث يرغب متابعي النادي الأهلي في الوطن العربي في مشاهدة حية لمواجهته ضد نادي سياتل الأمريكي ضمن ربع نهائي كأس العالم للأندية.

موعد مباراة الأهلي

ومن المقرر، لأن تقام مباراة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ضد فريق سياتل الامريكي، في ربع نهائي كأس العالم للأندية 2022، في تمام الساعة الثامنة مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية، والسابعة بتوقيت مصر.

وسوف يستضيف لقاء الأهلي ضد سياتل ساوندرز الأمريكي، ملعب “طنجة”، حيث يُشارك المارد الأحمر بصفته وصيف دوري أبطال أفريقيا، حيث تمنع قواعد الفيفا مشاركة فريقين من نفس البلد في كأس العالم للأندية، وبالتالي نال الأحمر والوداد شرف الظهور.

وكان الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي قد حقق الفوز بثلاثية نظيفة على فريق أوكلاند سيتي في الدور التمهيدي للبطولة، حيث يشارك المادر الأحمر لأول مرة في هذا الدور، فيما يريد الفريق أن يواصل تألقه في البطولة العالمية للمرة الثالثة على التوالي.

تردد القناة المفتوحة

وظهر قناة aea tv التي أحدثت جدلًا بعد مالكي حقوق بث مونديال الأندية 2022، حيث أشار مالك القناة أنه سيقوم ببث جميع مباريات كأس العالم للأندية، وللقنوات التي تملك البث الحق في نقلها، وبالتالي بدأ الجميع في البث عن ترددها.

تردد قناة آيا على نايل سات

التردد: 11636.

قطبية: عمودي الخامس.

معدل الترميز: 27500.

جودة البث: التنمية المستدامة.

تردد آخر لـ “القناة العراقية”

التردد: 11449.

قطبية: أفقي ح.

معدل الترميز: 27500.

جودة الإرسال: عالية الدقة.

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