عاجل: لجنة الانضباط تحدد العقوبة النهائية بشأن حمدالله المقدمة من الرائد

أصدرت لجنة الانبضاط بالاتحاد السعودي لكرة القدم، قرار جديد بشأن الشكوى المقدمة من إدرة نادي الرائد ضد عبدالرازق حمدالله بسبب مشاركة لاعب الاتحاد في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم.

وتقدم الرائد بشكوى رسمية بعد مباراة الاتحاد مباشرة، لاعتباره فائزًا على العميد؛ بحجة عدم أهلية مشاركة النجم المغربي عبدالرزاق حمد الله.

ووفقا لقرار لجنة الاستئناف بالاتحاد السعودي لكرة القدم، فإنه تم “رفض استئناف نادي الرائد على مشاركة لاعب الاتحاد عبدالرزاق حمدالله ومصادرة رسوم الاحتجاج المقدمه من الرائد، والقرار نهائي غير قابل للطعن”.

ويترقب الشارع الرياضي في المملكة قرار مركز التحكيم الرياضي لإعلان القرار النهائي، حول قضية عبد الرزاق حمد الله، والقرار المسبق من لجنة الاحتراف في الاتحاد السعودي لكرة القدم، بإيقاف اللاعب لمدة 4 شهور، مع حرمان نادي الاتحاد من القيد خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.