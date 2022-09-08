عاجل: ليز تراس تعلن الولاء لتشارلز الثالث ملك بريطانيا.. وتنعى وفاة إليزابيث الثانية

نعت رئيسة الحكومة البريطانية ليز تراس، وفاة إليزابيث الثانية، والتي لفظت أنفاسها الأخيرة اليوم (الخميس).

ليز تراس تنعى وفاة إليزابيث الثانية

وأكدت تراس، خلال كلمتها بعد إعلان وفاة إليزابيث، أن الملكة قدمت دوماً الاستقرار والقوة للحكومة، مشيراً إلى أنها أصرت على القيام بواجباتها حتى اللحظات الأخيرة، وتعيينها في منصب رئيسة الوزراء.

وأضافت أن إليزابيث كانت بمثابة الصخرة التي بُنيت عليها بريطانيا، مؤكدة أن دول الكومونولث ستحتفي بإنجازات الملكة الراحلة.

وأعلنت تراس الولاء للملك تشارلز الثالث ملكاً لبريطانيا، وعزمها الوقوف خلفه، مرددة “حفظ الله الملك تشارلز”.

وكانت إليزابيث قد توفيت في وقت سابق من اليوم، بعد تدهور حالتها الصحية بشكل عام خلال الساعات الأخيرة.