عاجل.. مجلس التعاون الخليجي: نؤكد رفضنا لاستمرار تدخلات إيران في الشؤون الداخلية للدول

دعم مجلس التعاون الخليجي،قرارات أوبك+ الهادفة إلى تحقيق التوازن في أسواق النفط، وذلك على غرار فعاليات القمة الخليجية الصينية التي تقام على أراضي المملكة العربية الســــــعودية بالعاصمة الرياض.

وقال مجلس التعاون الخليجي: “نؤكد على وقوف دول المجلس صفا واحدا في مواجهة أي تهديد لها

قلقون من خطوات إيران التصعيدية لزعزعة الأمن الإقليمي، ونؤكد رفضنا لاســـــتمرار تدخلات إيران في الشؤون الداخلية للدول”.

وأضاف: “مستعدون للتعاون بشكل جدي وفعال مع الملف النووي الإيراني، ونستنكر رفع إيران نسب تخصيب اليورانيوم، ولى إيران التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، كما ندعو الحوثيين للبدء في التفاوض بإشراف أممي للتوصل لحل سياسي”.

وأكمل: “مجلس التعاون الخليجي يدين استمرار تدخل إيران في الشؤون الداخلية لليمن، كما أن أمن دول المجلس كل لا يتجزأ، حيث ندين دعم إيران للجماعات المسلحة والطائفية في العراق ولبنان واليمن”.

وأشار: “نؤكد على أهمية منع تهريب الأسلحة إلى الحوثيين، كما تسليح الحوثيين يهدد حرية الملاحة البحرية والتجارة العالمية، لذلك مجلس التعاون يشكر الحجرف بعد انتهاء فترة عمله ويرحب بتسمية الكويت لمرشح جديد”.