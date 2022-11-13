عاجل.. منتخب بولندا يزف بشرى سارة للأخضر قبل انطلاق المونديال

زف منتخب بولندا خبرًا سارًا للمنتخب السعودي الأول لكرة القدم، قبل إنطلاق مونــديال قطر 2022، المقرر بدايته من 20 نوفمبر وحتى 18 ديسمبر، حيث يستعد الأخضر للبطولة بشكل قوي بعد خوضه عدة وديات.

إصابة خطيرة وبشرى سارة

إصابة خطيرة بين صفوف منتخب بولندا تُسهل مهمة الأخضر في المونديال، حيث تــــعرض بارتلومي دراجوفسكي حارس مرمى سبيتزيا لإصابة خطيرة مع فريقه في الدوري الإيطــــالي أمام هيلاس فيرونا اليوم الأحد.

مصائب قوم عند قوم فوائد، أثار إصابة نجم المنتخب البولندي الحزن حيث حظى بدعم كبير حيث كانت اليوم هي الجولة الأخيرة قبل التوقف الدولي من أجل إقامة كأس العـــالم قطر 2022، ومن المتوقع أن يغيب عن المونديال.

مصائب قوم عند قوم فوائد

وغادر صاحب الـ 25 عامًا، الملعب قبل نهاية الشوط الأول بدقائق وذلك بعد تعرضه لإصابة بدت بالغة جدًا في الكاحل إثر احتكاك مع مهاجم فيرونا كيفين لازانيا، والصور التي نقلتها الكاميرات ترجح بقوة غيابه عن كأس العالم.