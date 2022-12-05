عاجل.. ميسي يتخذ قراره النهائي بشأن انتقاله للهلال

كشفت تقارير صحفية، أن الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي نجم باريس سان جيرمان قريب من الانتقال، إلى الفريق الأول لكرة القدم بـ “نادي الهلال”، خلال الانتقالات الصيفية المقبلة، بعد رفع الإيقاف عن الزعيم.

عودة القيد لـ “الهلال”

ومن المقرر، أن ينتهي عقد الأرجنتيني ليوينل ميسي مع نادي باريس سان جيرمان في نهاية الموسم الحالي، وكان الفريق الفرنسي قد وضع خيار تجديد عام إضافي لنجم برشلونة السابق، وبالتالي قد يُجدد.

وفي المقابل، أشارت تقارير أن الأرجنتيني وصله عرض قوي من قبل نادي الهلال الذي يرغب في تعويض فترة الإيقاف، التي يعاني منها بسبب قضية لاعب خط الوسط محمد كنو الــذي وقع للنصر في الفترة الحرة.

وعرض مجلس إدارة نادي الهلال، برئاسة فهد بن نافل، على ليونيل ميسي، راتبًا سنويًا يُقدر بـ60 مليون يورو أي ما يساوي حوالي “237 مليون ريال سعودي”، حيث أدت تقارير أوروبــــية الخبر مؤخرًا.

حقيقة انتقاله لـ “الهلال”

و كشفت الإعلامية الشهيرة رايسا سيمبليسيو، حقيقة انتقال الأسطورة الأرجنتنية ليونيل ميسي، إلى نادي الهلال، وذلك بعد الرحيل عن فريق العاصمة الفرنسية باريس سان جيرمان، خلال الصيف المقبل، بعد انتهاء عقده.

وقالت سيمبليسيو عبر حسابها الرسمي بموقع التدوينات القصيرة “تويتر”، ردًا على أنباء انتقــــال ليونيل ميسي، إلى نادي الهلال: “أنه أمر مستحيل حدوثه”، وأكدت على رغبة السعوديين، في رؤية الأرجنتيني”، ولكنها قالت أنه كان مجرد اقتراح فقط، وليس حقيقة.