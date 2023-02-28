عاجل.. ميسي يتوج بجائزة FIFA لأفضل لاعب في العالم خلال 2022

توج الأرجنتيني ليونيل ميسي، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي باريس سان جيرمان، بلقب أفضل لاعب “فيفا” في العالم على غرار جوائز حفل ذا بيست، بعد فوزه ببطولة كأس العالم قطر 2022 مع منتخب بلاده.

تشمل جوائزالفيفا 9 جوائز: أفضل لاعب، أفضل لاعب ، أفضل مدرب أنثى، أفضل مدرب ذكر، أفضل حارسة مرمى، أفضل حارس مرمى ذكر، جائزة اللعب النظيف، جائزة بوشكاش (جائزة أفضل هدف في العام)، جائزة فيفا للجماهير.

ويتنافس على جائزة أفضل لاعب في العالم النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي وزميله في باريس سان جيرمان كيليان مبابي، وكذلك نجم ريال مدريد الإسباني كريم بنزيمة.

الثلاثي ميسي ومبابي وبنزيما من بين المرشحين النهائيين لجائزة أفضل لاعب في العالم لعام 2022 بعد الأداء الرائع الذي قدمه كل منهم، سواء في ناديه أو في منتخب بلاده خلال الآونة الأخيرة.

القائمة المختصرة لأفضل مدرب في العالم لعام 2022 تشمل: مدرب الأرجنتين ليونيل سكالوني، مدرب ريال مدريد كارلو أنشيلوتي ومدرب مانشستر سيتي بيب جوارديولا.

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