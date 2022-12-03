عاجل.. ميسي يرد على عرض الهلال بقرار ناري

“مفاجأة كبيرة”، اتخذ الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي قرارًا حاسمًا بشأن مســـــتقبله، بعد تلقي عرض لـ الانتقال لنادي الهلال، خلال الفترة المقبلة بعد رفع إيقاف القيد عن الزعيم، خلال الصيف المقبل.

وقدم نادي الهلال عرضا لميسي، حيث ينضم إلى الفريق الأول لكرة القدم بالزعيم ابــتداءً من الموسم المقبل 2023-2024؛ مقابل حوالي 60 مليون يورو أي ما يساوي 237 مليون ريال سعودي سنويًا.

وكشف الإعلامي الرياضي رودي جاليتي، أن ميسي “استبعد” رسميًا العودة إلى ناديه القديم فريق برشلونة، وأعلن على موقعه الرسمي عبر موقع التدوينات القصير “تويتر”، أن ليونيل ميسي البالغ من العمر 35 عامًا “حصر” وجهته التالية في 3 خيارات”.

وأضاف: “تجديد تعاقده مع دوري الدرجة الأولى باريس سان جيرمان موسم آخر، أو الانتقال لنادي إنتر ميامي الأمريكي، أو الالتحاق بنادي الهلال، وسوف يقرر مصيره خلال الأيام القليلة المقبلة”.

وزادت “خيارات” ميسي للسفر إلى الشرق الأوسط بشكل كبير، حيث أوضح أن رودي جاليتي هو الأسطورة الأرجنتينية لن تتخذ قرارًا نهائيًا إلا بعد انتهاء مسيرته في مونديال 2022، التي ستقام في الدوحة بالعاصمة القطرية، في الفترة من 20 نوفمبر إلى 18 ديسمبر.

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