عاجل.. نجم المنتخب السعودي مُهدد بالشطب النهائي بسبب خطأ قانوني

تلقى الشارع الرياضي السعودي صدمة كبيرة صباح اليوم، بعد علمهم أن نجم المنتخب السعودي ونادي الشباب فهد المولد مُهدد بالشطب النهائي بسبب خطأ قانوني من قبل مركز التحكيم الرياضي، الذي قام بتخفيف عقوبته الموقعة عليه في قضية المُنشطات.

وبات نجم الصقور الخضراء، والفريق الأول لكرة القدم بـ “الليوث”، مهددًا بـ”الشطب” نهائيًا بقرار دولي، خلال الفترة القادمة، وهو ما يشكل صدمة كبيرة على الوسط الرياضي الســـعودي، خاصة خلال الفترة الحالية التي تسبق المونديال.

شطب نجم الأخضر

وفجر عايد الرشيدي، الإعلامي الرياضي، مفاجأة من العيار الثقيل، حيث أكد على بطـــــلان قرار تخفيف عقوبة المولد، في قضية “المنشطات”؛ مستشهدًا بذلك بمواد قانونية من الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”.

وقال الرشيدي في تصريحات متلفزة: “مواد فيفا، تنص على عدم تخفيف أو إلغاء عقوبة إيقاف أي لاعب، في قضايا المنشطات، إلا بموافقة الوكالة الدولية لمكافحة المنـشطات وادا، لذا ما قام به مركز التحكيم الرياضي يعتبر مشكلة”.

وأكد الرشيدي: “سيتم صدور قرار جديد ضد فهد المولد، بالإيقاف لفترة قد تصل إلى عاميــــن أو أكثر؛ وذلك بسبب تناوله مواد منشطة، للمرة الثانية، كما أنه مُهدد بالشطب النهائي في حالة تناوله مواد منشطة مرة أخرى”.

وعن خصم جميع نقاط نادي الشباب، أشار، أن الليوث لن يتأثروا؛ لأن من ارتــكب الأخطــاء القانونية؛ هو مركز التحكيم الرياضي السعودي، كما أن اللاعب ووكيله هم من سيدفعون الثمن بالشطب النهائي بسبب الحديث علنًا عن القضية.

الأخضر في المونديال

ويستعد المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، للمشاركة في مونديال قطر 2022، والذي سينطلق يوم 20 نوفمبر ويستمر حتى 18 ديسمبر، حيث يقع الأخضر في المجموعة الثالثة مع منتخبات “الأرجنتين، وبولندا، والمكسيك”.

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